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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - KONYA Haberi

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KONYA Haberi

- Kültür Park'ta toplanan kadınlar ve pankartlar - STK Sözcüsü olarak Ayşe Sıddıka Kulu'nun konuşması KONYA (AA) - Konya 'daki kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek amacıyla nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu.

Sivil Toplum 

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