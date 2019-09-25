Diyarbakır annelerine kadın desteği - KONYA

- Kültür Park'ta toplanan kadınlar ve pankartlar - STK Sözcüsü olarak Ayşe Sıddıka Kulu'nun konuşması KONYA (AA) - Konya 'daki kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek amacıyla nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu.
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