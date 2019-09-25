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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU

- Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlardan görüntüler - Diyarbakırlı Birgül Diler'in basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Kastamonu 'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi. Kastamonu 'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Diyarbakır'da evlatlarını terörün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.Basın açıklamasını okuyan Diyarbakırlı Birgül Diler, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarına işaret etti.Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını vurgulayan Diler, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır." dedi.
Diler, bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu kaydetti.

Basın Açıklaması Sivil Toplum Cesar Terör Örgütü 

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