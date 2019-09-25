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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - KARAMAN

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KARAMAN

- Cumhuriyet Parkında düzenlenen basın açıklamasından görüntüler - STK'lar adına konuşma yapan Betül Ayhan'ın açıklaması KARAMAN (AA) - Karaman STK Platformu temsilcisi kadınlar da Diyarbakır annelerine destek için Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.Ellerinde "Anaların ahı terörü bitirecek", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" pankartları taşıyan kadınlar adına açıklama yapan Betül Ayhan, ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütleriyle topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

Mihenk Taşı Basın Açıklaması Gözyaşı 

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