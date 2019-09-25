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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - HAKKARİ

Diyarbakır annelerine kadın desteği - HAKKARİ

- Valilik önünde bir araya gelen kadınlardan detay - Eğitim Bir - Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar'ın açıklamasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de Eğitim Bir - Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, valilik binası önünde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak için buluştuklarını aktardı.Bakar, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.
Açıklamanın ardından kadınlar, "Terörü anneler bitirecek", "Annelerin yanında PKK'nın karşısındayız" ve "Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz" sloganları attı.

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