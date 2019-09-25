Diyarbakır annelerine kadın desteği - GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane 'de Fatih Parkında toplanan kadınlar - TÜGVA İl Temsilcisi Seda Altuntaş'ın basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemindeki Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptıTRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi. - Gümüşhane Gümüşhane 'de Fatih Parkında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Seda Altuntaş, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin onurlu direnişe destek için toplandıklarını ifade etti. Diyarbakır annelerinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna vurgu yapan Altuntaş, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi. Altuntaş, ulusal ve uluslararası kamuoyunu da Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet etti.Terör örgütleri ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele verildiğine dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti:"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."
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