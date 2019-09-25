Diyarbakır annelerine kadın desteği - GAZİANTEP

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması için toplanan kadınlar - Kadınların taşıdığı dövizler - Elif Aksu'nun basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Gaziantep , Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep , Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi.
Terörü annelerin yürekli direnişinin bitireceğini belirten Aksu, şöyle devam etti:"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımı ölüsüne bili razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun Diyarbakır'da ki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapılan yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz."Açıklamanın ardından ellerinde "Teröre lanet olsun", "Terörü kadınlar bitirecek", "Diyarbakır annelerinin yanındayız" yazılı döviz taşıyan grup, terör aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.
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