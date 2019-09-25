Diyarbakır annelerine kadın desteği - ERZİNCAN

- Basın açıklaması için toplanan kadınlar - Kadınların taşıdığı dövizler - Nurdan Özdemir'in basın açıklamasını okumasıERZİNCAN - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması yaptı.
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