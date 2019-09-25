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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - ELAZIĞ

Diyarbakır annelerine kadın desteği - ELAZIĞ

- Diyarbakır'daki kadınlara destek olmak için toplananlardan detaylar - Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan Selin Deniz Akdeniz'in konuşması - Elazığ Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan Selin Deniz Akdeniz, Diyarbakır'daki annelerin başlattığı direnişin teröre vurulan en büyük darbe olduğunu belirtti.
Akdeniz, günlerdir yaşanan evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını aktaran Akdeniz, "'Evladımın ölüsüne bile razıyım.' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'teröre son' diyoruz." şeklinde konuştu.

Şahit 

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