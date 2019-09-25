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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine kadın desteği - BİTLİS

Diyarbakır annelerine kadın desteği - BİTLİS

- Gökmeydanında toplanan kadınlar - Kadınların ellerindeki pankartlar - Kur'an - ı Kerim okunması - Memur - Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek'in konuşmasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'a kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı - Bitlis Ellerindeki Türk bayrakları ve açtıkları pankartlarla Gökmeydan'da toplanan kadınlar, Diyarbakır annelerini destekledi.Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Memur - Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Ermek, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.
"Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz." diyen Ermek, şöyle devam etti:"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'teröre son' diyoruz."ı.

Misyon Basın Açıklaması Sivil Toplum Allah Terör Örgütü 

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