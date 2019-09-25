Diyarbakır annelerine kadın desteği - BİLECİK/YALOVA/BOLU
- Gruptan detay - Bilecik İmam Hatip Mezunları Derneği üyesi Emine Kaya'nın basın açıklamasını okumasıYALOVA: - Basın açıklaması öncesi detaylar - Katılımcı Güler Çandır'ın basın açıklamasını okumasıBOLU: - Detaylar - STK'lar adına konuşan Hacer Aşık'ın açıklaması - Bilecik Bilecik İmam Hatip Mezunları Derneği üyesi Emine Kaya da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, 3 Eylül'den bu yana 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü dile getirdi.Kaya, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı. - YalovaYalova'da STK temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.Katılımcılardan Güler Çandır, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör belasının içine düşürüldüğünü ve bu süreçte en büyük zararı bölge halkının gördüğünü anlattı.Devletin bugüne kadar teröre karşı yürüttüğü mücadelenin, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin cesaret kazanmasını sağladığına dikkati çeken Çandır, "HDP önünde oturan anaların çığlığı aslında bölge halkımızın teröre karşı öfkesinin ve nefretinin çığlığıdır. Türk milleti büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla gösterdik. Oturma eylemi yapan analar, terörün kökünü kazımak için atılabilecek en büyük adımı vatandaş, asker, polis bir araya gelerek, devletle bütünleşerek atmıştır." ifadelerine yer verdi. - BoluBolu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.Diyarbakır'daki annelere destek olmak için Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları adına Hacer Aşık, ortak basın açıklamasını okudu.
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