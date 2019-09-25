Diyarbakır annelerine kadın desteği - Basın açıklamasını şehit eşi okudu - ŞANLIURFA
- Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde toplanan kadınlar ve pankartlar - Şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan'ın basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Gaziantep, Şanlıurfa , Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa , Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi. - Şanlıurfa Şanlıurfa 'da 60 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine kadın desteği kapsamında ortak basın açıklaması yaptı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde yapılan basın açıklamasına, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan okudu. Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan bir direniş sergilediğini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:"Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz eklendi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."
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