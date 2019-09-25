Diyarbakır annelerine kadın desteği - AYDIN

- Meydanda toplanan kadınlar - Grup adına açıklama yapan Hülya ŞekerDiyarbakır annelerine kadın desteğiAYDIN - Aydın 'da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Aydın 'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kadınlar ise "Analarla biriz, beraberiz", "Teröre karşı tek ses tek yürek", "Türkiye annelerinin yanında" yazılı dövizler taşıdı.Grup adına açıklama yapan Hülya Şeker, ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olunduğunu belirtti. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanında olduklarını kaydeden Şeker, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.
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