Diyarbakır annelerine kadın desteği - AMASYA

- Toplanan vatandaşlar - Memur - Sen Amasya İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Üyesi Emel Demirci'nin basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteğiAMASYA - Amasya 'da toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.
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