Diyarbakır annelerine kadın desteği - AKSARAY

- 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan kadınlar ve taşınan dövizler - Avukat Hümeyra Aksoy'un basın açıklamasını okumasıDiyarbakır annelerine kadın desteği - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray 'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere basın açıklamasıyla destek verdiKONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray 'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklamasında bulunuldu. - Aksaray Aksaray 'da, ellerindeki pankartlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan kadınlar, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.Burada kadınlar adına konuşan avukat Hümeyra Aksoy, annelerin Diyarbakır'daki onurlu direnişine destek için ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını dile getirdi.Diyarbakır'daki annelerin duruş ve cesaretinin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğuna işaret eden Aksoy, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında, karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'teröre son' diyoruz." ifadelerini kullandı.
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