Diyarbakır annelerine kadın desteği - AĞRI

- Merkez Camisi önünde toplanan STK temsilcisi kadınlar - Grup adına Ebru Dişçi'nin basın açıklamasını okumasıAĞRI - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Ağrı 'da, kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.
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