Diyarbakır annelerine kadın desteği - AFYONKARAHİSAR
- Diyarbakır annelerine kadın desteği - Anıtpark önünde toplanan kasınlar - Kadınların tuttukları pankartlar - Serap Özdemir'in basın açıklamasını okumasıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.
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