Diyarbakır annelerine kadın desteği - ADANA

- İstasyon Meydanı'nda toplanan kadınlar ve pankartlar - Akdeniz Kadın Eğitim ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Kahyalar'ın basın açıklamasını okumasıADANA (AA) - Adana ,'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.
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