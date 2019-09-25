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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır annelerine 81 ilden destek - İSTANBUL Haberi

Diyarbakır annelerine 81 ilden destek - İSTANBUL Haberi

- Basın açıklaması için toplanan gruptan detaylar - Basın açıklamasının okunmasıDiyarbakır annelerine 81 ilden destek - İstanbul ’daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla Saraçhane Parkı’nda bir araya geldi - Basın açıklamasından: - “İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir” - “ İstanbul ’daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır’daki evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlar duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz”

Sivil Toplum Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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