Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır 112 çalışanları, deprem anında görev yerlerini terk etmedi İzle

Diyarbakır 112 çalışanları, deprem anında görev yerlerini terk etmedi İzle

Güvenlik kemara kayıtları

Elektrik Kesintisi Deprem Bölgesi Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri Deprem Anı 

-Deprem sırasında yaşanan elektrik kesintisi
-Deprem anında masaların sallanması
-Ekiplerin kısa süreli şokun ardından görevlerine devam etmesi
-Acil durum toplantısı yapılması
-112 sağlık ekiplerinin deprem bölgesine sevk edilmesi

( DİYARBAKIR )- Kendi hayatlarını hiçe sayıp başkalarının hayatlarını kurtarmaya devam ettiler DİYARBAKIR

- Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır’da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının soğukkanlı bir şekilde gelen çağrılara cevap vermesi takdir topladı. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının, depreme yakalanmalarına rağmen soğukkanlılıklarını koruyup kendi hayatlarını hiçe sayarak görevlerine devam etmesi takdir topladı. Deprem anında görevleri başında kalan sağlık çalışanları, vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap vermeye devam etti. Deprem nedeni ile elektriklerin kesildiği ve masaların sallandığı, görevlilerin soğukkanlılıklarını koruyarak vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdiği görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı