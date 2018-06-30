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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyanetten öğrencilere yaz kamplarında değerler eğitimi - ANKARA Haberi

Diyanetten öğrencilere yaz kamplarında değerler eğitimi - ANKARA Haberi

- Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut makamında çalışırken - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ile röportajDiyanetten öğrencilere yaz kamplarında değerler eğitimi - Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz kamplarında, Diyanet İşleri Başkanlığı bin 600 öğrenciye değerler eğitimi verecek - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut:"Çocuklarımıza, gençlerimize kısa kısa anlatımlarla Hazreti Muhammed'in hayatından parçalar sunarak değerler eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz kamplarında, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl bin 600 öğrenciye "değerler eğitimi" verilecek.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği protokolü kapsamında, bu yıl İzmir, Osmaniye ve Hatay'da düzenlenecek yaz kamplarında 10 - 18 yaşlarındaki 600 erkek ve bin kız çocuğu "değerler eğitimi" alacak.Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca bu yıl düzenlenen yaz kamplarının değerler eğitimi odaklı olduğunu söyledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 27 Haziran itibarıyla yaz kamplarının başladığını anımsatan Akbulut, "Bu hafta sonu Hatay'da başlayacak kamplarla ilgili bütün hazırlıklar da tamamlandı. Takdir edersiniz ki bu kısa süreli kamplar başlı başına bir eğitim programından ziyade oyun ve etkinliklerle değerler eğitiminin farkındalığını oluşturmaya yönelik çalışmalardır." diye konuştu.
- "Kamplar eylül ayında sona erecek"Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Bakanlığınca 'Etkinliklerle Değerler Eğitimi' kitabı hazırlandığını bildiren Akbulut, 'Her Güne Bir Değer' adı altında doğruluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı ve mahremi̇yet gibi değerlerin anlatılacağını kaydetti.
Kampların eylül ayında sona ereceğini dile getiren Akbulut, şöyle dedi:"Bu kamplarla geleceğimizin garantisi, teminatı dediğimiz çocuklarımıza, gençlerimize hem okul hayatı içerisindeki yorgunluklarını atmak hem de bu zaman içerisinde kısa kısa anlatımlarla Hazreti Muhammed'in hayatından parçalar sunarak değerler eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Birer hafta sürecek kamplarda çocuklarımıza toplumsal huzur ve barışın değerlerimize sahip çıkarak, onları yaşayarak ve yaşatarak sağlanabileceği hususunda kazanımlar verilmesi hedeflenmektedir."

Hafta Sonu Fedakarlık Muhabir Kız Çocuğu Öğrenciler 

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