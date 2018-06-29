Diyanetten Doğu ve Güneydoğulu gençlere 'yaz' kampı (2) - ANKARA
Diyanetten Doğu ve Güneydoğulu gençlere "yaz" kampı (2) - ANKARA - Sedide Akbulut ile röportaj Diyanetten Doğu ve Güneydoğulu gençlere "yaz" kampı - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere değerler eğitimi verilecek - Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut: - "Çocukların topluma kazanılmasında, devletinin geleceğine dair hayallerinde, millet olmanın bilinciyle bütünleştiklerini ve bu kampların devam etmesi noktasında ailelerin de özel taleplerinin olduğunu müşahede ettik"ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere değerler eğitimi verilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl üçüncüsünün 1 - 30 Temmuz'da düzenleneceği "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında 815 öğrenci İstanbul ve Ankara 'da ağırlanacak.Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje hakkında bilgi verdi.Bölgeye yönelik yapılan faaliyetlerin ciddi karşılık bulduğunu ifade eden Akbulut, projenin 2016 yılında terör mağduru çocuk ve gençlere manevi destek verme amacıyla başlatıldığını söyledi.
Akbulut, bu yıl 377 kız ve 438 erkek öğrencinin İstanbul ve Ankara 'da yaz kamplarına katılacağını bildirerek, öğrencilerin İstanbul ile Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır'ı kardeş olarak görmelerini arzu ettiklerini söyledi.
Öğrencilerin dini bilgilerin verildiği derslerin yanı sıra kültür sanat ve spor etkinliklerine de katılma fırsatı bulacağını bildiren Akbulut, "Kur'an - ı Kerim derslerinin yanı sıra bölge daha çok Şafii kaynaklı olduğu için kendi mezheplerine uygun ilmihal dersleri de işlenecek. Yine İstanbul kültürel coğrafyası gereği tanışmayı arzuladıkları büyük şahsiyetlerle, özellikle de ilim, edebiyat, sanat, spor dünyasındaki şahsiyetlerle de onları buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu. - Ailelerden projenin devam edilmesine dair talepEğitimcilerin önceki yıl kamplara katılan öğrencileri bu yıl nisan ayında Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de ziyaret ettiğini anımsatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğitim gerçekten meyvesini verdi. Çocukların topluma kazanılmasında, devletinin geleceğine dair hayallerinde, millet olmanın bilinciyle bütünlfeştiklerini ve bu kampların devam etmesi noktasında ailelerin de özel taleplerinin olduğunu müşahede ettik. Bu sene geçen yıllara nazaran öğrenci sayımızı arttırdık. Daha önceki yıl 450 öğrencimiz vardı. Bu yıl Ankara 'yı da dahil edince 815 öğrenciye ulaştık."Akbulut, bu gençlerin "terör" ve "istismar" gibi kavramlardan ve bu anlayışlardan uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayarak, gençlerin İstanbul ve Ankara 'da üniversite okuma hayali kurduklarını aktardı. - "Beklenti ve hayallerinin gerçekleşeceğine inanıyorlar"Gençlerin beklenti ve hayallerinin gerçekleşeceğine artık inandıklarını söyleyen Akbulut, bu bölgenin siyasete malzeme olduğunu vurguladı.Akbulut, gençlerin birlik ve beraberliği bozan hareketlerden uzak tutulması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:"Ülkenin, devletin geleceği noktasında Diyarbakırlı Saliha'nın etkin bir şekilde devlet kademesinde yer almasını, aynı şekilde Burdurlu Ahmet'in bu milletin hizmetinde yer almasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Asıl her şeyden de öte milletin bir bütünlük ifade edeceğini, bir bütün olması gerektiğini hedefliyoruz. Bizim derdimiz kardeşlik vurgusunu yapabilmek. Kardeşlikle beraber din ve değerin aslında zaten bu kardeşliği beraberinde getirdiğini göstermek."