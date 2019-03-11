Diyanet-Sen Balıkesir Şubesinden ezana saygısızlığa tepki - BALIKESİR Haberi
: - Diyanet - Sen Balıkesir Şubesi, Taksim'de ezan okunurken ıslık çalanlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.BALIKESİR (AA) - Diyanet - Sen Balıkesir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim meydanında yaşanan olay ile ilgili basın açıklaması yaptı. Karesi İlçesindeki Yeşilli Camii önündeki tepki eyleminde sendika adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, ezana tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu söyledi.
Gerboğa, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır.Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir.Türkiye her dinden - inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktır. Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir” dedi.
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