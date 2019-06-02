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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Sakarya’da Enderun Usulüyle son teravih namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Sakarya’da Enderun Usulüyle son teravih namazını kıldırdı

Orhan cami meydanında Erbaşın çay içişi ve vatandaşla sohbeti detay

Teravih Namazı Karya 

-Camiye girişi detay
-Namaz kıldırması detay

( SAKARYA )- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da- Erbaş, son teravih namazı öncesi Orhan Cami meydanında vatandaşla çay içerek, sohbet etti- Sakarya’da son teravih namazı kılındı SAKARYA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da son teravih namazını Enderun Usulüyle Orhan Camii’nde kıldırdı. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanına gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz öncesi cami meydanında vatandaşlarla çay içerek, bir süre sohbet etti. Daha sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Enderun Usulüyle teravih namazı kıldırıldı. Namazın her iki rekatının ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler de okundu. Sakarya’da ki son teravih namazı, Ali Erbaş’ın katılımı ve Enderun Usulüyle kılınmasının ardından edilen dualar ile sona erdi. Ali Erbaş, namaz sonrasında cemaatle bayramlaşırken cami çıkışında ise lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.
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