Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kabulden görüntüler

( ANKARA )- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır” ANKARA

Argo İslam Allah Öğrenciler 


-. Erbaş, “Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini’ye ve beraberindeki heyete eğitim alanında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Müslümanların her zaman birbirine destekçi ve yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, “Bu noktada biz, Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz inşallah” dedi.
“Filistin, her birimizin yüreğinin bir parçasıdır” Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Gazze’de yaşayan Müslümanlar için “Bizim adımıza orada nöbet tutan kardeşlerimiz” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “Bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır Filistin” ifadelerini kullandı. Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı El-Mezaini ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a teşekkür etti. Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerinden Başkan Erbaş’a selam getirdiğini ifade eden El-Mezaini, üniversite hakkında bilgi verdi. Gazze’deki ambargo nedeniyle öğrencilerin de büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken El-Mezaini, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. El-Mezaini, bursların yoksul öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi için önemli olduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı bize sağlanan yardımları kesinlikle unutmayız ve müteşekkiriz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı