Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Yaz Kuran Kursları Açılış Programı”nda konuştu Haberi

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( ANKARA )- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yüz bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız” - “Çocuklarımızı yoracak ve onların tatillerini daraltacak bir program değildir” ANKARA



- Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen 2019 yılı Yaz Kur’an Kursları açılış programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yüz bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen programda “Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kuran Olsun” temasıyla yaz kuran kurslarının açılışı yapıldı. Yaz Kur’an Kursları açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hocalar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Program Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Çankaya müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, okudukları şiirler, seslendirdikleri ilahiler ve yaptıkları gösterilerle renk kattılar. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaz kuran kursların önemine vurgu yaptı. Erbaş, ”Her yaz tatilinde döneminde olduğu gibi bu yılda başlatmanın, başlatmış olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. 90 bin camimizle ve 25 bin kuran kursumuzla çocuğumuzla ve gencimizle beraberiz. Bu kurslar sayesinde doğru bir yöntemle ve bilgiyle dinimizi öğrenecekler. Temel dini bilgileri ibadetleri ve ahlaki değerleri öğrenerek ruhlarına hakikat tohumları ekecekler inşallah “ şeklinde konuştu.

“Bütün hocalarımızla birlikte, bütün idarecilerimizle birlikte bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmenin de heyecanını yaşıyoruz” Kuran kurslarının çocukların gelişiminde rol aldığını belirten Erbaş, ”Heyecanlıyız çünkü yeryüzüne temiz bir fıtratla gelen çocuklarımızın kendisiyle, toplumla, Rabbiyle barışık duyarlı sorumluluk sahibi insanlar olarak yetişmesini temenniyle sorumluluğunu taşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bütün hocalarımızla birlikte, bütün idarecilerimizle birlikte bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmenin de heyecanını yaşıyoruz. Sevinçliyiz çünkü islamı tanıyan çocuklarımız yeryüzündeki en yüce idealin yaratana itihat yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecekler , camilerimizde kuran kursularımızda . Kuran ile tanışan nesiller insana yakışan zihniyetin adalet merhamet paylaşma ve yardımlaşma kalp olduğunu öğrenecekler ”diye konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yüz bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız” Diyanet İşleri Başkanlığının hazır olduğunu ifade eden Erbaş, ”Sevinçliyiz çünkü bizim medeniyetimizde 3 eğitim mekanın değeri oldukça büyüktür. Bunlar toplumun dinini ve kültürel irtibatını sağlayan en temel değer eğitim yuvamız ailedir. Bu sene camiler çocukla dolsun ahlakı kuran olsun bu tema ile yaz kuran kurslarında tüm çocuklarımızla ve tüm gençlerimizle birlikte olabilmek için, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak iki yüz bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız. Çocukları her yönden gelişimi geleceğe her türlü hazırlanması ve hayatı öğrenebilmesi için kariyer yanında manevi gelişmeleri de önemlidir. Yaz kuran kurslarımız çocukların yaz tatilini değerlendirebileceği en iyi imkandır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler inşası açısından önemli bir fırsattır. Çocukları ellerinden tutup camiye getirmemiz oldukça önemlidir. Çocuklarımızın tatil dönemi olduğunun farkındayız bunun için cami görevlilerimiz kuran kursu hocalarımız müftülerimiz ve cami hocalarımızla bu farkındalığa yönelik özel hazırlıklar yapıyoruz. Çocuklarımızı yoracak ve onların tatillerini daraltacak bir program değildir” ifadelerini kullandı. “Onlara nasihat vermekten öte örneklik yoluyla değerlerimizi sevdirin” Velilere tavsiyelerde bulunan Erbaş şunları kaydetti: “Sizlerden özel istirhamım şudur çocuklarımızın camiye gelmelerine katkı sağlayın onları sevin teşvik edin. Onlara nasihat vermekten öte örneklik yoluyla değerlerimizi sevdirin. Çocuklardan bir yetişkin tavrı beklemeyin bırakın camide neşeli olsunlar, koşsunlar oynasınlar yeri geldiğinde namaz kılsınlar. Yanlış bir davranışımız ile camiden ve islam dan uzaklaşmanın da bir vebal olduğunu unutmayalım.”

