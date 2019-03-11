Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Türkiye Diyanet Vakfı birçok alanda hayri çalışmaları yürütmektedir' - ANKARA İzle
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye Diyanet Vakfı birçok alanda hayri çalışmaları yürütmektedir" - ANKARA - Toplantıdan detaylar - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı’" tanıtım toplantısına katıldı.
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