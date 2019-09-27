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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “Türkiye’de 160 bin hafızımız var”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “Türkiye’de 160 bin hafızımız var”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN SALONA GELMESİ

Hattat 2010 Yılı İlham Varis Peygamber 

-DÜNYA BİRİNCİSİ NEBİ YAŞAR'IN KURAN OKUMASI
-PROGRAMA KATILANLARDAN DETAY GÖRÜNTÜLER
-HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KURAN OKUMASI
-PROF. DR ALİ ERBAŞ'IN KONUŞMASI

( NEVŞEHİR )- Erbaş, “Türkiye’de hafız sayımızın artması gerekir” NEVŞEHİR

- Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “İcazet” programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de 160 bin hafızın bulunduğunu ve bu sayının artması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrencinin icazet belgelerinin verilmesi törenine katıldı.
Erbaş burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de şu anda 160 bin hafızın bulunduğunu ve bu sayının daha da artması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Erbaş, “Yeryüzünde bir insana nasip olacak en büyük unvan nedir diye sorsalar Kuran’dan öğrendiğimize göre peygamberliktir deriz. Peygamberin varisleri içerisinde de en büyük unvana sahip olanlarsa hafızlardır. Değerli kardeşlerim hafızlarımıza vereceğimiz icazet belgelerinin sağ tarafından biraz önce okuduğum ayeti kelime yer alıyor. Hat sanatı ile önemli bir hattatımıza yazdırdık. Çünkü onların icazet belgelerinin çok değerli olması gerekiyor, ömür boyunca en büyük gurur tablosu olarak yanlarında taşıyacaklar. Ülkemizde şuan belgeli hafızlık imtihanına girmiş başarmış 160 bin hafızımız var. İşte bu kardeşlerimiz o sayının içerisindedir. Ama bu yeterli mi, değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde biri hafız olsa bu 820 bin hafız eder. Bizim şu anda binde ikiye denk geliyor hafızlarımızın sayısı. Bu yeterli değil. Somali Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, efendim bizim Kuran kursuna ihtiyacımız yok o noktada iyiyiz dedi.
İyiyiz dedikleri Kuran kurslarına ağaçların üzerine tente atmışlar bu şekilde eğitim yapıyorlar. 2010 yılında ben ısrar ettim onlara hafızlık yaptırırız. Bizim yüz bin hafızımız var dedi.
O da bana dedi ki bizim 1 milyon hafızımız var. 10 milyon nüfusu olan Somali’nin 1 milyon hafızı var” diye konuştu.
Erbaş, daha sonra Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenciye icazet belgesini, beraberinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.
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