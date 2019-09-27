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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:“Tüm İstanbullulara geçmiş olsun”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:“Tüm İstanbullulara geçmiş olsun”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR .ALİ ERBAŞ'IN VALİLİĞİNE GELMESİ

Deprem Geçmiş Olsun İlham Öğrenciler Şehir İçi 

-ERBAŞ'IN ŞEREF DEFTERİNİ İMZALAMASI
-DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI

( NEVŞEHİR )- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Nevşehir’de NEVŞEHİR

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “İl Buluşmaları” kapsamında Nevşehir’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş il buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Nevşehir’de ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada yaptığı açıklamada dün İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Erbaş, “Öncelikle dün İstanbul’da meydana gelen depremden dolayı başta İstanbullulara ve tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu tür afetlerden Rabbimiz milletimizi, bütün insanlığı korur muhafaza eder. Nevşehir bizim için çok önemli kentlerimizden, tarihi şehirlerimizden birisidir. Özellikle Kapadokya’nın burada bulunmuş olması, Hacıbektaş Veli Hazretlerinin şehrinin olması milletimiz için çok önemli. Bizim yaklaşık 2 yıldan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz il buluşmalarının birisini Nevşehir’de gerçekleştiriyoruz. Her il buluşmamızda birinci ziyaret ettiğimiz yer valiliğimiz oluyor. Dolayısıyla bugün Sayın Valimiz ile milletvekillerimiz ile diğer misafirlerimiz ile Valiliğimizde Nevşehir’de il buluşmalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. Tüm personelimizle buluşacağız, üniversitede öğrencilerimizi, hocalarımızı ve Rektörümüzü ziyaret edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceğiz. Onların hem Nevşehir için hem milletimiz için yaptıklarını paylaşacağız. Nevşehir’imiz için bu ziyaretimiz hayırlara vesile olur inşallah. Amacımız milletimize daha iyi hizmet etmek, yerinde eksikliklerimizi tespit etmek ve onları telafi etmektir amacımız” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı valilik ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra İl Müftüsü Yakup Öztürk karşıladı. (COŞ-AÖ-
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