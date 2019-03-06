Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaib Gecesi mesajı yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşması

Müstesna İslam Şahit Yaratılış Irak 

-Genel ve detay

( ANKARA )- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:- ''Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını iyi değerlendirelim'' ANKARA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş yayımladığı mesajda, ''Aziz Milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum'' dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Regaib Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erba yayımladığı mesajda, ''Aziz Milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Halkımız arasında üç aylar diye bilinen rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaib Gecesini idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Recep ayı girdiğinde, 'Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur' şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir'' ifadelerini kullandı. ''Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını iyi değerlendirelim'' ''Müslümanlar olarak her yıl, içtenlikle yaptığımız dualar, samimi tövbeler ve ibadetlerle ihya ederek huzur bulduğumuz Regaib Gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır'' diyen Erbaş, ''Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Bununla beraber mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlukata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır. Bu müstesna zamanlar vesilesiyle, Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınarak hata ve günahlarımızdan arınmaya, bütün yönleriyle hayatımızı gözden geçirerek manevi diriliş ve ahlaki yükselişi yaşamaya, kardeşlik duygularımızı güçlendirerek kalplerimizi ve dualarımızı buluşturmaya gayret edelim. Kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını iyi değerlendirelim. Zamanın ve mekanın hakkımızda şahitlik yapacağı adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşama gayretimizi ve nesillerimize daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzu muhasebe edelim'' açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı