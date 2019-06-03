Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Ramazan Bayramı mesajı



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletin ve tüm İslam âleminin bayramını tebrik ederek, “Bu bayram, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır. Bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Gelişiyle bizlere rahmet, bereket ve huzuru yaşatan, zihin ve gönül dünyamızı, bağışlanma, arınma ve takva ile süsleyen Ramazan ayının ardından barış, kardeşlik ve muhabbet iklimi Ramazan Bayramı’na girmiş bulunuyoruz. Biliyoruz ki bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, hayatın sekinet ve huzura dönüştüğü, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma günleridir. Fakat maalesef bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda iman ve İslam kardeşliğimizin en önemli tezahürlerinden olan bayramlarımız bayram gibi idrak edilememektedir. Dolayısıyla bu bayram dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafyaları farklı, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır. Zira bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Bunun için bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız" dedi.

“Bu itibarla öncelikle anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı bayramda ziyaret ederek onlarla kurduğumuz gönül köprülerimizi güçlendirelim” diyen Prof. Dr. Erbaş şöyle devam etti: “Rahmet-i Rahmana tevdi ettiğimiz geçmişlerimizi de rahmetle yâd edip onlara hayır duada bulunalım. Özellikle bu günlerde bayram yapamayanların bayramı olmaya çalışalım. Sevgi ve merhamete muhtaç yetim, öksüz, garip ve kimsesizlerin kimsesi olup onları sevindirelim. Hapishanelerdeki mahkûmlara, hastanelerdeki hastalara ve ulaşabileceğimiz her noktaya bayram sevincini taşıyalım. Kardeşlerimiz arasındaki kırgınlıkları ve küslükleri bertaraf edelim. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerindeki kalıcı hatıralara katkıda bulunalım. Fakat en önemlisi İslam’ın düşünce, tutum ve eylemlerimizi çevreleyen bir bütün olduğunu aklımızdan çıkarmadan Ramazan’da elde ettiğimiz kazanımları ve güzellikleri Ramazan sonrasına da taşıyarak bu konudaki istikrarımızı koruyalım. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın İslami bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olması temennisiyle sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

