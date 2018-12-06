Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Milletimizi daha güçlü şekilde insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz' - ANKARA İzle
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Milletimizi daha güçlü şekilde insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz" - ANKARA - Yemen'e Yardım Kampanyası" tanıtım toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkça Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa başlatılan "Yemen'e Yardım Kampanyası" tanıtım toplantısında konuştu.