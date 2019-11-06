Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Mevlid-i Nebi Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahip” - ANKARA İzle
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın salona gelmesi - Kuran - ı Kerim okunması - Salondan görüntü - Erbaş’ın kürsüye gelişi - Erbaş’ın konuşmasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Aile" olan "2019 Yılı Mevlid - i Nebi Haftası" etkinlikleri tanıtım toplantısında konuştu.
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