- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Akın’ı Ziyaret Etti



- Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yakın zamanda atanan Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Akın’ı ziyaret etti. Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Akın’ı ziyaret etti. Ziyarette Sabri Akın’ı Naim Terneva ile tanıştıran Erbaş, Müşavir Akın’ın geçmişi hakkında bilgi verdi.

