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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Akın’ı Ziyaret Etti

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Akın’ı Ziyaret Etti

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( PRİŞTİNE ) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Akın’ı ziyaret etti PRİŞTİNE

İslam Yurt Dışı 


- Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yakın zamanda atanan Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Akın’ı ziyaret etti. Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak üzere Kosova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile birlikte Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Akın’ı ziyaret etti. Ziyarette Sabri Akın’ı Naim Terneva ile tanıştıran Erbaş, Müşavir Akın’ın geçmişi hakkında bilgi verdi.
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