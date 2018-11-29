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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Ziyaretten görüntü

( DOHA ) DOHA

Yabancı Öğrenciler Yabancı Öğrenci Öğrenciler 


- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katar’da Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Enstitü Müdürü Selçuk Kürşat Koca’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erbaş burada yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, “Enstitü kurulduğu günden bu yana pek çok ülkede kültürümüzü, medeniyetimizi, dilimizi öğretmek, yaygınlaştırmak, tanıtmak için güzel projeleri, çalışmaları var” dedi.
Gittikleri ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü'nü görmekten, ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, “Hakikaten bize gurur veriyor, iftihar ediyoruz. Çalışmalarını gördükten sonra ‘yıllar önce kurulmalıydı’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Enstitünün Katar'da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Erbaş, “Özellikle Türkçe eğitimi noktasındaki gayretleriniz gerçekten bizi sevindiriyor. Dil, iletişimin en önemli vasıtasıdır. Dil olmayınca iletişim olmuyor. Tabii sadece dil öğretmekle kalmıyorsunuz, medeniyetimizi de bir şekilde tanıtmaya çalışıyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.
Başkan Erbaş, ziyaretin sonunda enstitüde Türkçe eğitimi verilen derse katılarak yabancı öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri eşlik etti.
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