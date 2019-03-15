Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İslamofobi ardında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur' - ANKARA Haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi ardında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur" - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr Ali Erbaş'ın açıklamasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr Ali Erbaş Yeni Zelanda’da camide katledilen Müslümanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İslamofobi bir akıl tutulmasıdır, ardında ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur."Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve düşmanlığın önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri alarak güvenlik ve hukukun gereğini hassasiyetle yerine getirmeye davet ediyorum."Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Müslümanlar, camilere ve kutsallarına yapılan saldırılar başta olmak üzere bütün sorun ve zorluklarını aşma, birlik ve beraberliklerini güçlendirme konusunda daha duyarlı olmalı, fitne ve tefrikalara karşı uyanık olarak iş birliği içerisinde hareket etmelidir."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım