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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hayme Ana Türbesi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın türbe alanına gelişi

Mazlum Allah 

-Hayme Ana türbesinde dua
-Hayme Ana Müzesi gezisi
-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya’nın Domaniç İlçesi Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana (Devlet Ana) Türbesi’ni ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya ziyareti kapsamında Domaniç İlçesinin Çarşamba köyünde türbesi bulunan Hayme Ana Türbesini de ziyaret ederek dua etti. Ziyaret kapsamında Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’da eşlik etti. Gezisinin ilk durağında Hayme Ana türbesini gezen Erbaş, kendisine eşlik eden Müftülerden bilgi aldı. Türbe içinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş duasını gerçekleştirdi. Duasının ardından Hayme Ana müzesini gezerek burada da bilgiler aldı. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Hayme Ana türbesini ilk ziyaret eden Diyanet İşler Başkanı olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, türbe önünde yaptığı açıklamasında, “Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etmek bizim için çok önemli. Geldik Fatihalar okuduk. Onun nasihatlerini esasında çocuklarımıza öğretmemiz ve onun nasihatlerine göre gençlerimizi, evlatlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu devlet, 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti ile cihan devleti olmuş ve uzak beldelere adaleti götürmek, zulme engel olmak, mazlumun yanında olmak amaçlı çalışmış. İnşallah bizlerde Hayme Anaların, Ertuğrul Beylerin, Osman Gazilerin torunları olarak, onlara layık olmaya çalışırız. Çocuklarımızı o ruhla yetiştirmeye çalışırız. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hayme Ana türbesini gün yüzüne çıkaran, yapan Sultan 2. Abdülhamit Han’a da buradan rahmet gönderiyoruz. O günden bu güne Hayme Ana türbesine emek veren, destek veren, buraya kadar gelip ruhuna Fatiha gönderen, tüm insanlarımızdan rabbim razı olsun" dedi.

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