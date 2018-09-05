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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:'Filistin her birimizin yüreğinin bir parçasıdır' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:'Filistin her birimizin yüreğinin bir parçasıdır' - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:"Filistin her birimizin yüreğinin bir parçasıdır" - ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nasreddin el - Mezaini ve beraberindeki heyeti kabulünden görüntü - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması - Hediye takdimi"Filistin her birimizin yüreğinin bir parçasıdır" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Biz Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Filistin bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır"ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Filistin bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erbaş, Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nasreddin el - Mezaini ve beraberindeki heyeti kabul etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, el - Mezaini ve beraberindeki heyete eğitim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Mescid - i Aksa'da, Kudüs'te, Gazze'de yaşayan Müslümanlar için "Bizim adımıza orada nöbet tutan kardeşlerimiz." ifadesini kullanan Erbaş, "Müslümanların her zaman birbirine destekçi ve yardımcı olması gerekiyor. Biz Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Filistin bizim her birimizin yüreğinin bir parçasıdır." şeklinde konuştu.
- "Gazze'deki ambargo nedeniyle öğrenciler de sıkıntı yaşıyor"Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı el - Mezaini ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Gazze'deki ambargo nedeniyle öğrencilerin de büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkati çeken el - Mezaini, bursların yoksul öğrencilerin eğitimlerini devam ettirmesi için önemli olduğunu belirtti.
Nasreddin el - Mezaini, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kendilerine sağlanan yardımlar için müteşekkir olduklarını kaydetti.

Argo İslam Allah Yazılı Açıklama Öğrenciler 

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