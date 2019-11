-Kısa filmlerin gösterimi

( ANKARA ) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez"- "Aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır"- "Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez" ANKARA



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Medyamızdan bunu bekliyoruz. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Bu yıl teması 'Peygamberimiz ve Aile' olan etkinlikler, ülke genelinde birçok farklı programla milyonlarca kişiye ulaşacak. Ankara'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın toplantısında aile değerlerini korumaya yönelik hazırlanan 4 kısa filmin de gösterimi yapıldı. Mevlid-i Nebi Haftası'nda Peygamberimizi anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştirileceğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Amacımız Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini günümüz dünyasıyla buluşturmak, onun rahmet mesajlarını zihin ve gönüllere ulaştırmaktır. Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası'nınbu yılki temasının “Peygamberimiz ve Aile” olduğunu ifade eden Erbaş, "Bugün Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre boşanmaların en çok görülen üç nedeni yüzde 51 oranında maalesef sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz. Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları haksızlığa yol açmadan, sabır, fedakarlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında gerek kadın, gerekse erkek için başvurulacak ilk merci akl-ı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakarlık olmalıdır" diye konuştu.

"Esasen dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez"Ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla toplumun genel problemleri haline gelerek, aile-toplum sarmalında hayatı kuşattığına dikkat çeken Erbaş, "Bu konuda özellikle medyanın işlevine dikkat çekmek istiyorum. Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Medyamızdan bunu bekliyoruz. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Bunun için hep birlikte medyamız, yazılı, görsel her alanda çok daha dikkatli olmalıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, milletimiz için buna ihtiyacımız var. Zira olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayri meşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar aileyi tahrip etmektedir. Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır" ifadelerini kullandı.8 Kasım Cuma günü İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre ve Gösteri Merkezi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılış programı gerçekleştirilecek. Aile özelinde gerçekleşecek etkinliklerde salon programları, okul ve radyo ve televizyon programlarıyla farkındalık oluşturulacak. Etkinlikler kapsamında 22-26 Kasım tarihleri arasında Antalya’da “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu” düzenlenecek .Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı katıldı.





