- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cehaleti Ortadan Kaldıracak Olan Din Eğitimidir” - “Medeniyetimizin Başlangıcında İlim Vardır” - 'Gençlerimize Peygamberimizi Sahih Bir Bilgi İle Tanıtmalıyız”

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( PRİŞTİNE ) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cehaleti ortadan kaldıracak olan din eğitimidir”- “Medeniyetimizin başlangıcında ilim vardır”- "Gençlerimize Peygamberimizi sahih bir bilgi ile tanıtmalıyız” PRİŞTİNE



- Kosova’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva’yı ziyaret etti. Başkan Erbaş, “Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır. Cehaleti ortadan kaldıracak olan sağlıklı din bir din eğitimidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası yurt dışı açılış programına katılmak için Kosova’ya gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva’yı ziyaret etti. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Erbaş, Başkan Erbaş, “Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır. Cehaleti ortadan kaldıracak olan sağlıklı din bir din eğitimidir” dedi.

“Kosova’yla kalplerimiz birlikte vuruyor” Asırlarca atalarının bu topraklarda birlikte yaşadıklarını anımsatan Başkan Erbaş, “Şu anda burada bulunmamız da kalplerimizin birlikte vurduğunun bir göstergesidir” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği’nin arasındaki din hizmetleri ve eğitimi noktasında yürütülen projelerin artarak devam edeceğini belirterek, “Kosova Avrupa’da Müslüman nüfusu en yoğun olan bir ülke, dolayısıyla bu büyük Müslüman topluluğuna sahip ülkenin insanlarına sahih dini bilginin ulaştırılması noktasında elbirliği ile bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Bu hem din eğitimi hem de yayınlar noktasında biz elimizden geleni yaparız” diye konuştu.

“Medeniyetimizin başlangıcında ilim vardır” İlmin dültür ve medeniyet inşaasında temel rolü olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti: “Medeniyetimizin başlangıcında ilim vardır. İlk inen ayetler bunu gösteriyor. İkinci gelen vahiyde de irşad emrediliyor. O yüzden biz hocaların, ilim adamlarının oturacak vakti yok. İnsanların gönlüne dini Mübin-i İslam’ın bütün ilkelerini, prensiplerini, güzelliklerini ulaştırmamız gerekiyor.” “Gençlerimize Peygamberimizi sahih bir bilgi ile tanıtmalıyız” Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış programını İstanbul’da yaptıklarını ifade ederek “Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Peygamberimizin insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden insanlara, Müslümanlara anlatmaya çalışacağız” ifadesini kullandı. Mevlid-i Nebi Haftasının temasını “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız gençlerimizdir. Onlara Peygamberimizi sahih bir bilgi ile tanıtabilirsek inşallah onun ahlakı ile ahlaklanmaları noktasında büyük bir mesafe kat etmiş olacağız” ifadelerini kullandı. “Cehaleti ortadan kaldıracak olan din eğitimidir” Başkan Erbaş, “Cehalet bütün kötülüklerin anasıdır. Cehaleti ortadan kaldıracak olan sağlıklı din bir din eğitimidir, din hizmetidir bunu da el birliği ile gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi, din hizmeti ve dini yayınlar noktasında Kosova İslam Birliği’ne vermiş olduğu destekler için teşekkür etti. Terneva, Kosova’da yürütülen din hizmetleri ve din eğitimi hakkında Başkan Erbaş’a bilgi verdi. Ziyarette, Başkan Erbaş’a Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve Makedonya Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan eşlik etti.

