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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti - MERSİN Haberi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti - MERSİN Haberi

- Mersin Valiliği - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelmesi, selamlaşması - Erbaş'ın, valilik şeref defterini imzalaması - Mersin Valisi Ali İhsan Su'yun konuşması - Erbaş'ın konuşmasıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mersin Valisine ziyaretMERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.Erbaş, hafızların icazet merasimini de kapsayan bir dizi programa katılmak için geldiği kentte, Vali Su'yla görüştü. Mersin 'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, " Mersin 'de 2,5 günlük bir programımız var. İl buluşmalarımızın 23'üncüsü burada gerçekleştiriyoruz. Valimize yaptığımız ziyaretin ardından icazet merasimine katılacağız ve üniversitemizde açılış dersi vereceğiz." dedi.
Erbaş, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini belirterek oradakilerle tecrübe ve görüş paylaşımı yapacaklarını ifade etti.
Mersin Valisi Su da Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sivil Toplum 

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