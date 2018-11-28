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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (4) - Ürdün Üniversitesi ziyareti - AMMAN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (4) - Ürdün Üniversitesi ziyareti - AMMAN

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin Ürdün Üniversitesi ziyareti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Rektör Abdel Karim Al Qudah ve üniversite yönetimi ile bir araya gelmesi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğrenciler ile sohbet etmesiAMMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'ün Amman kentinde Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektör Abdel Karim Al Qudah ve üniversite yönetimi ile bir araya geldi.Erbaş burada yaptığı konuşmasında "Birbirimizin tecrübesinden ne kadar istifade edersek, başarılarımız katlanarak artar, Müslümanların buna çok ihtiyacı var" dedi.
Başkan Erbaş, ziyaretin ardından Türkçe bölümünde okuyan Arap öğrenciler ve üniversitede okuyan Türk öğrenciler ile sohbet etti.

İstifa Öğrenciler 

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