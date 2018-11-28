Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (3) - İslami Bilimler Üniversitesi ziyareti - AMMAN
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin İslami Bilimler Üniversitesi ziyareti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın heyetler arası görüşme yapması - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması - Rektör Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El - Budur'un hediye ve plaket takdimi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öğrenciler ile sohbet etmesiAMMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün 'ün Amman kentinde İslami Bilimler Üniversitesi'ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Bilimleri Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El - Budur ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Erbaş burada yaptığı konuşmasında "Birbirimizin tecrübesinden ne kadar istifade edersek, başarılarımız katlanarak artar, Müslümanların buna çok ihtiyacı var" dedi. Başkan Erbaş, ziyaretin ardından Türkçe bölümünde okuyan Arap öğrenciler ve üniversitede okuyan Türk öğrenciler ile sohbet etti.