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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (2) - Ashab-ı Kehf Mağarası ve sahabe kabirlerini ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de (2) - Ashab-ı Kehf Mağarası ve sahabe kabirlerini ziyareti

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin Ürdün 'deki Ashab - ı Kehf Mağarasını ziyareti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin sahabelerden Yuşa Bin Nun'un kabrini ziyareti - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyetin sahabelerden Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın kabrini ziyaretiÜRDÜN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün 'deki Ashab - ı Kehf mağarasını ve sahabe kabirlerini ziyaret etti.Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün 'de, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile Ashab - ı Kehf mağarasını ve sahabelerden Yuşa Bin Nun ve Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın kabirlerini ziyaret etti.Başkent Amman'nın doğusunda yer alan ve halk tarafından Er - Recim olarak bilinen Er - Rakim mağarası 1963 yılında Ürdün lü Arkeolog Refik Vefa ed - Decani tarafından bulundu.Er - Rakim mağarasının Ashab - ı Kehf'in asırlar boyunca uyuduğu mağara olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunsa da yerli ve yabancı birçok bilim adamı buranın Ashab - ı Kehf'in barındıkları mağara olduğunu savunuyor.

Bilim Adamı Abrin 

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