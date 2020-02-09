Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:” Sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur “ Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’’ nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesinin düzenlemiş olduğu programa katıldı.

Erbaş, “Sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur”dedi.

Sağlık Bilimleri Ünivetsitesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi Hekimbaşı Mustafa Behçet Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Mustafa Aydın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan katıldı.

Programda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, “Tütün asrın felaketidir. Ama bu felaketti insanlar isteyerek, para vererek satın alıyor. İnsan sağlığına bu kadar zarar veren ikinci bir ürün yok. Hiçbir bir bomba insanları bu kadar canından etmedi. Nagazaki’ye Hiroşima’ya atılan bombaları insanlar satın almadı. İnsanlar, çocuklarına çikolata, hediye almak yerine zahir satın alıyorlar. Sigara ağaçları yok ediyor. Ormanları yakmakla birlikte, kağıdı için ağaç kesiliyor. Koronavirüs olayı gibi olaylarda insanlar ürperiyor. Sigara insanın kliniğini bir anda bozmadığı için insanlar zevk ala ala ölüyor. Sadece ülkemizde her yıl 100 binden fazla insan sigaradan ölüyor. Çok çekiyor insanlar. Rahat ölemiyorlar ölmek de kolay değil”diye konuştu.

9 Ocak Sigarayı bırakma günü programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş, “Yüce dinimiz İslam, yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanoğlunun hem bu dünyadaki hem de ahiretteki mutluluğu için birtakım kurallar vaz etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da toplumumuza din hizmeti sunarken, dinin ilk muhatabı insanı merkeze alarak bu gayeye yönelik hizmetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, göreve geldiğimizden bugüne kadar, sözünü ettiğimiz ulvi gayenin önünde engel teşkil edecek unsurlara karşı toplumumuzda sürekli bir bilinç, tavır ve farkındalık oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün burada bulunma sebebimiz olan sigarayla mücadele konusu da bu gayretimizin en önemli ve özel yönünü oluşturmaktadır” diye konuştu.

Sigaranın zararlarından dolayı her geç yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Başkan Erbaş, “ Malumunuz olduğu üzere sigara, günümüz dünyasında en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerin başında gelmektedir. Dünyadaki yetişkin nüfusun 1/3’üne tekabül eden 1,1 milyar sigara tiryakisinin varlığı maalesef bunu teyit etmektedir. Bu yönüyle sigara, sadece kullanan kişiyi ya da toplumu değil, bütün insanlığı derinden etkileyen çok önemli bir psikososyal sorundur. Nitekim tüm uyarı ve alınan önlemlere rağmen genç, yaşlı, aktif, pasif içici ayrımı yapmaksızın can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine, diğer bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğüne dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.





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