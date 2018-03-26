Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Mezhep savaşlarına giden kavgalar var”

-ALİ ERBAŞ'IN KONUŞMASI

-HEDİYE VERİLMESİ

-VALİLİK ZİYARETİ

-HEDİYE VERİLMESİ

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-GÖRÜNTÜ DÜZCE DOSYASINA GEÇİLİYOR



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Üniversitesine konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün dünyanın bir çok yerinde mezhep savaşlarına giden kavgalar var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce Üniversitesi’nde “Bilgiden Bilince” konulu bir konferans verdi. Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleyişe Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın yanı sıra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İlahiyat Fakültesi bölümü öğrencileri, din görevlileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz Fakülte hakkında bilgiler verdi. Fakültede 400 öğrencilerinin olduğunu belirten Karagöz, "İnşallah okulumuz gelecek yıl ilk mezunlarını verecek” dedi.

"Bilgiyi çoğaltmak bizim elimizde" Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demarcan Çakar ise Ol deyince olduran gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla selamlaması salonda alkışla karşılandı. Rektör Çakar, konuşmasında bilginin önemini anlatarak bilginin çok önemli bir güç olduğunu ve paylaşıldıkça çoğaldığını belirterek, “Bilgiyi yönetmek bilgiyi çoğaltmak bizim elimizde. Bilgiye sahip olmak değil aktarmak çok önemli” diye konuştu.

“İnancı ne olursa olsun insanlar birlikte yaşasınlar” Kürsüye son olarak gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş de mezhep savaşlarına giden bir kavganın olduğunu belirterek, “Bugün dünyanın bir çok yerinde mezhep savaşlarına giden kavgalar var. Terör örgütleri, bunların arka planında İslam alemi kendi arasında mezhep savaşı yapsın, bu şekilde birbirleriyle uğraşsınlar düşüncesi var. Mezhep savaşları Avrupa’da 10 milyon insanın ölmesine neden oldu. Katoliklerle Protestanlar arasında yapılan savaşta 10 milyon insan öldü batıda. Onun için Batılılar, kendi başlarına gelen acıları bir hatırlasınlar da İslam dünyasında yaşanan savaşlara engel olsunlar diye hep çağrıda bulunuyoruz. İslamofobidir, mezhepçiliktir, bütün bunların arka planında büyük acılar var bu acıları dünya yaşamasın. İnancı ne olursa olsun insanlar birlikte yaşasınlar. Birbirimize tahammül eden, birbirimizin farklı düşüncesini zenginlik sayan, ötekine düşüncesini anlattığında zor kullanmayan, birlikte barış içinde yaşamak işte İslam medeniyetinin sağladığı şeydir” ifadelerinde bulundu. Konuşmanın ardından ise Rektör Çakar ve Diyanet İşleri Ali Erbaş ile karşılıklı hediyeleştiler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Üniversitesinde programının ardından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Valilikte ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından ise makamda karşılıklı hediyeleştiler. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş daha sonra Valilikten ayrıldı.

