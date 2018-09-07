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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - KÜTAHYA

- Açılışı yapılan eğitim merkezi - Kur'n - ı Kerim tilaveti - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Hediye takdimiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Şu an itibarıyla 150 bine yakın çocuğumuz 4 - 6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda eğitim almaktadır. Eğlenerek öğrenmek ve onlara sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, merhameti, şefkati öğreterek hayata hazırlama gayreti içerisindeyiz"KÜTAHYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şu an itibarıyla 150 bine yakın çocuğumuz 4 - 6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda eğitim almaktadır. Eğlenerek öğrenmek ve onlara sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, merhameti, şefkati öğreterek hayata hazırlama gayreti içerisindeyiz." dedi.
Erbaş, Kütahya 'nın Bölücek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Evliya Çelebi Eğitim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, literatürde "eğitimcinin eğitimi" diye bir ifade olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitimcinin eğitimi konusuna çok önem verdiğini kaydetti.
Evliya Çelebi Eğitim Merkezi'nde hocaların yetişeceğini aktaran Erbaş, şöyle konuştu:"Onlar da milletimizi eğitecekler, milletimizin çocuklarını. Hem camiye gelen kardeşlerimizin hem onların çocuklarını eğitecekler çünkü bizim bütün hocalarımızın en önemli vasıfları eğitimci olmalarıdır, muallim olmalarıdır. Peygamber Efendimizin varisleriyiz. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin de en önemli unvanlarından, vasıflarından birisi muallim olmalarıdır. 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.' hadisi şerifi bizim en çok dikkat ettiğimiz, dikkate aldığımız tavsiyelerinden birisidir. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4 yaşındaki bir çocuğumuzdan 80 yaşındaki bir kardeşimize kadar, bir ablamıza, bir amcamıza, teyzemize kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın kapıları herkese açık. 4 - 6 yaş grubu Kur'an kursları. Şu an itibarıyla 150 bine yakın çocuğumuz 4 - 6 yaş grubu Kur'an kurslarımızda eğitim almaktadır. Eğlenerek öğrenmek ve onlara sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, merhameti, şefkati öğreterek hayata hazırlama gayreti içerisindeyiz çünkü o yaşta çocuklar imamları sevmesini öğrenecektir. Değerler eğitimi veriyoruz çocuklarımıza. 7'den önce de 70'ten sonra da Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, eğitim yuvalarımız bütün toplumumuza açık."Erbaş, bugün açılışı yapılan Evliya Çelebi Eğitim Merkezi ile ülke genelindeki eğitim merkezi sayısının 29'a ulaştığının altını çizdi.Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde hocaların 3 yıl süren iyi bir eğitim gördüğünü anlatan Erbaş, "1976 yılından itibaren günümüze kadar binin üzerinde hocamız bu eğitimi tamamlamışlardır. Yine 1976 yılından bugüne Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni bitiren hocalarımızın sayısı da 3 binler civarındadır. Dünyada örneği de yok ihtisas merkezlerimizin, yani Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı bünyesinde resmi olarak hocaları resmi, eğitim görevlileri resmi, her şeyiyle planlı, programlı böyle bir bu tür eğitim merkezlerinin Türkiye'de olmuş olması gerçekten bizi mutlu ediyor. Rabbim sayılarını artırsın inşallah." diye konuştu.
Erbaş, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmanın ardından eğitim merkezinin açılışı Erbaş'ın yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş ile diğer ilgililer tarafından gerçekleştirildi.

Sayılar Eğitim Merkezi Varis Allah Peygamber 

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