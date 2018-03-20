-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde Yaşlılar Haftası ve Çanakkale'yi Anma Programı düzenlendi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var. Kuran'ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz bu mevsim aşamaları bizlere öyle güzel anlatıyor ki sizlerle paylaşmak istiyorum; ' Âllah, sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra güçsüzlük ve yaşlılık verendir' ifadelerini kullandı. Programa katılan yaşlılara bu gerçeğin en hakiki tecrübesine sahip olduklarını söyleyen Erbaş, ''Değerli büyüklerim, Siz bu gerçeğin en hakiki tecrübesine sahipsiniz. Nice insanlar var ki bebek yaşta vefat ediyor, nice insanlar delikanlılık, gençlik yaşında vefat ediyor. Esasında yaşlılığı görebilmek en büyük lütuflardan birisidir. Elbete hayatın farklı mehalelerden oluşmasında ayrı ayrı hikmetleri vardır. Kültürümüzde yaşı kemale ermiş insana ihtiyar diyoruz. Ne kadar güzel bir kavram seçmiş ecdadımız. İhtiyar kelimesinin anlamı seçkin demektir. Toplumda kendisine danışılan , görüşlerine değer verilen, birikimleriyle hem kendisi hem de diğer insanlar için faydalı olan kimse demektir Ben bu kadar okuduğum halde annem benim aklıma gelmeyen şeyleri öyle irfan fışkıran cümlelerle söylüyor ki,İşte sizler de bu irfan mektebinin mensubusunuz'' şeklinde konuştu.



