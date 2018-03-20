Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var''

Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş konuşması

Bebek Akkale 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var'' dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde Yaşlılar Haftası ve Çanakkale'yi Anma Programı düzenlendi.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Hayat bir mevsim gibidir. Her dönemin kendine ait özellikleri ve güzellikleri var. Kuran'ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz bu mevsim aşamaları bizlere öyle güzel anlatıyor ki sizlerle paylaşmak istiyorum; ' Âllah, sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra güçsüzlük ve yaşlılık verendir' ifadelerini kullandı. Programa katılan yaşlılara bu gerçeğin en hakiki tecrübesine sahip olduklarını söyleyen Erbaş, ''Değerli büyüklerim, Siz bu gerçeğin en hakiki tecrübesine sahipsiniz. Nice insanlar var ki bebek yaşta vefat ediyor, nice insanlar delikanlılık, gençlik yaşında vefat ediyor. Esasında yaşlılığı görebilmek en büyük lütuflardan birisidir. Elbete hayatın farklı mehalelerden oluşmasında ayrı ayrı hikmetleri vardır. Kültürümüzde yaşı kemale ermiş insana ihtiyar diyoruz. Ne kadar güzel bir kavram seçmiş ecdadımız. İhtiyar kelimesinin anlamı seçkin demektir. Toplumda kendisine danışılan , görüşlerine değer verilen, birikimleriyle hem kendisi hem de diğer insanlar için faydalı olan kimse demektir Ben bu kadar okuduğum halde annem benim aklıma gelmeyen şeyleri öyle irfan fışkıran cümlelerle söylüyor ki,İşte sizler de bu irfan mektebinin mensubusunuz'' şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı