Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen: 'Suriye'de, İdlib'de çocukların üzerilerine kimyasal bomba yağdıran katiller, üniversite mezunu insanlardır. Ama onlarda iman eksiktir' Haberi

-Salondan detay görüntüler

-Protokol görüntüsü

-Şiirlerin okunması

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in konuşması



( MERSİN ) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen: "Suriye'de, İdlib'de çocukların üzerilerine kimyasal bomba yağdıran katiller, üniversite mezunu insanlardır. Ama onlarda iman eksiktir"- Mersin İl Müftülüğü tarafından 'Mevlid’i Nebi Haftası’ dolayısıyla ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ temalı bir program düzenlendi- "Çocuklarımız zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsun diye yetiştirilmeli" MERSİN



- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, gençlerin imanla yetiştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün dünyanın başına en fazla bela olan insanlar eğitimli insanlardır. Suriye'de, İdlib'de çocukların üzerilerine kimyasal bomba yağdıran katiller, üniversite mezunu insanlardır. Ama onlarda iman eksiktir" dedi.

Mersin İl Müftülüğü tarafından 'Mevlid’i Nebi Haftası’ dolayısıyla ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ temalı bir program düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını anlatan şiirlerin okunduğu programda, peygamberin hayatından bir kaç kesit anlatan Dr. Burhan İşliyen, katılımcılara tavsiyelerde bulundu. Peygamber efendimizin hayatından örnek veren İşleyen, "Genç bir sahabe, Hz. Peygamber'i takip ediyor. Peygamber gece kalkıp namaz kılacakken o da bir testi su ile karşısına çıkıyor. Peygamber Efendimiz, 'benden bir isteğin var mı?' diye soruyor. Sahabede bir istekte bulunuyor. 'Ey Allah'ın Peygamberi, cennette sana arkadaş olmak isterim' diyor. Peygamber Efendimiz bir kez daha soruyor, 'başka bir isteğin var mı?' o da 'hayır sadece bu' diyor. Peygamber'in ise sahabeye 'bu isteğine ulaşabilmek için, secdelerini çoğaltarak bana yardımcı ol' tavsiyesinde bulunuyor. Onun için gençler bizimde bunu istememiz lazım. Bizim de bu şekilde yetişmemiz lazım" ifadelerini kullandı. "Gençlerimizi imanla ve ahlakla yetiştirelim" Gençlerin imanlı ve ahlaklı yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan İşliyen, "Belli bir makama gelebilmek için yanıp tutuşuyoruz. Gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Kim adına hazırlık yapıyoruz? Peygamber Efendimiz bunun için, 'bütün dünya sizin olsa, dünya gibi dünyalar sizin olsa Allah'ın nezdinde 2 rekatlık sabah namazının sünnetine eşit gelmiyor' buyuruyor. Ben tembellik olsun diye değil, gençlerimizi bir bilinçle yetiştirelim diye bunu söylüyorum. Bir genç yatırım yapabilir, güzel okullarda okuyabilir, güzel diploma sahibi olabilir, güzel iş kurabilir. Bugün dünyanın başına en fazla bela olan insanlar eğitimli insanlardır. Suriye'de, İdlib'de çocukların üzerilerine kimyasal bomba yağdıran katiller üniversite mezunu insanlardır. Ama onlarda iman eksik kalmış. Gençlerimizin imanla yetiştirilmesi gerekir. Allah gençleri çalışmaya, başarılı olmaya ama asla ahireti ihmal etmeden, ahlakı ihmal etmeden,imanını ihmal etmeden çalışmaya ve başarılı olmaya teşvik eder" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı ahlak merkezli bir dindarlıkla yetiştireceğiz Ahlak merkezli bir dindarlıkla çocukların yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen İşleyen, "Çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarıyla övünüp sevinebiliriz. Ama en fazla sevinmemiz gereken şey çocuklarımızın cennete namzet hale geldiğini görmektir. Elinde uzun saplı süpürge ile sokakları temizleyerek, bin 600 lira asgari ücretle çalışan, ahlaklı, düzgün, çocuklarının boğazlarından haram lokma geçmesin diye işini düzgün yapmaya çalışan bir imanlı temizlik işçisi, Peygamber Efendimizin bildirdiği ölçülere göre milyarlar, trilyonlar kazanan ahlaksız, imansız, insafsız bir makam sahibinden milyon kat daha evladır. Çocuklarımızı zengin olmak için yetiştiremeyeceğiz ahlaklı olsun diye yetiştireceğiz" diye konuştu.

"Çocuklar 4 yaşından itibaren kurslara gelmeli" Anne ve babaları çocuklarını diyanetin açtığı Kuran kurslarına göndermelerini tavsiye eden İşliyen şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmet alanında önümüz o kadar açıldı ki, bundan sonra iş bize ve anne babalara düşüyor. Şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna eğitim verebiliyoruz. 4 yaşındaki çocuklar gelsin. Bir çocuğun zihnin en açık olduğu yaş 3 ila 6 yaş grubu. Çocuklarınızı o yaş gruplarında kuran kursu şeklinde düzenlenen kurslara gönderebilirsiniz. Her caminin yanında böyle bir merkez olmalı bunun için herkes destek vermeli." (GRY-

