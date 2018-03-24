Diyanet dünya Müslümanlarına hizmet ediyor - EDİRNE
- Programdab detaylar - Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan'ın konuşmasıDiyanet dünya Müslümanlarına hizmet ediyor - Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Kaplan: - "Bugün Haiti'de Diyanet İşleri Başkanlığının okulu var. Sri Lanka'dan bizden imam istiyorlar. Vietnam'dan imam istiyorlar, hafız istiyorlar."EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan, "Bugün Haiti'de Diyanet İşleri Başkanlığının okulu var. Sri Lanka'dan bizden imam istiyorlar. Vietnam'dan imam istiyorlar hafız istiyorlar." dedi. Kaplan, bir dizi ziyaret için geldiği Edirne 'de Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu'nda hafızlık öğrencileriyle bir araya geldi.Burada konuşan Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın her yerindeki Müslümanlarla irtibat halinde olduklarını belirtti. Dünyadaki farklı Müslüman toplumlarından din hizmetleri konusunda talepler geldiğini aktaran Kaplan, "Kurumumuz, dünyanın her tarafında yaşayan Müslümanlara hizmet verir duruma geldi. Bugün Haiti'de Diyanet İşleri Başkanlığının okulu var. Sri Lanka'dan bizden imam istiyorlar. Vietnam'dan imam istiyorlar, hafız istiyorlar. İyi yetişmiş, Arapçayı çok iyi bilen, kendini farklı alanlarda yetiştirmiş insanları istiyorlar. Buna ihtiyaç var. En kısa zamanda hafızlığınızı tamamlayıp hafız olacaksınız ve eğitim hayatınıza devam edeceksiniz. Hayat çok hızlı geçiyor. Çok güzel yerlere geleceksiniz. Yaptığınız iş çok kıymetli bir şey." şeklinde konuştu. İyi bir Müslümanın hem Kur'an - ı hem de yaşadığı dünyayı iyi şekilde bilmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:"Müslümanlar olarak hem Kur'an - ı Kerim'i öğrenmeliyiz hem de kainatı öğrenmeliyiz. Allah'ın ayetleriyle kainat arasında bir ahenk var. Kesinlikle bir uyumsuzluk yok. Allah'ın ayetleri bize kainatın ayetlerini de öğrenmemizi istiyor. Onun için bir Müslüman hem Kur'an - ı Kerim'i öğrenecek hem Kur'anla ilgili ilimleri öğrenecek. Bunun yanında evrenin yasaları olan fizik, kimya, biyoloji, matematik, psikoloji, sosyoloji öğrenecek. Bir Müslüman hangi çağda yaşıyorsa o çağdaki bütün bilim dallarında en son ulaşılan bilgileri öğrenecek. Bunu yaptığımız zaman bugün bilim ve teknolojiyi elinde bulunduranların önüne geçebiliriz. Buna ihtiyacımız var. Yeter ki biz çalışıp çabalayalım."